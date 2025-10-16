Allo Youth Music Festival il talento del pianista canadese Tony Siqi Yun
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Sarà il talentuoso pianista canadese Tony Siqi Yun, che si sta affermando tra i migliori interpreti della scena musicale internazionale, il protagonista dell'evento di venerdi 17 ottobr e alle ore 19 al Teatro Petrarca di Arezzo per la VI edizione di “Youth Music Festival”, la rassegna che vede sul palco aretino le giovani promesse under 35 della musica classica internazionale, diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo. Tony Siqi Yun, vincitore della prima edizione del Concorso Internazionale di Musica della Cina e del Lotto-Förderpreis del Rheingau Music Festival, definito dal Pianist Magazine come "un vero poeta della tastiera", si esibirà sulle note di Ferruccio Busoni, Elegies, BV 249: VII “Berceuse”; eseguirà la “Appassionata” di Ludwig Van Beethoven, Sonata No. 🔗 Leggi su Lanazione.it
