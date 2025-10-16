All’opera al Palacultura | special guest Fabrizio Bosso
Domenica 19 ottobre in collaborazione con Liceo musicale Ainis - ConservatorioCorelli di Messina secondo appuntamento con la stagione concertistica dellaFilarmonica Laudamo. Alle ore 18, nell’Auditorium del Palacultura, si terrà il concerto dal titolo "All’opera - un incontro tra Opera e Jazz di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
?Domenica 19 Ottobre 2025 Messina Palacultura! Special Guest Fabrizio Bosso e Nico Gori. Igor Caizza batteria e arrangiamenti Seby Burgia, pianoforte Tommaso Scannapiego, Contrabasso Accompagnati dall' orchestra d'archi. Biglietti oline su: Tickettan - facebook.com Vai su Facebook