All’opera al Palacultura | special guest Fabrizio Bosso

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre in collaborazione con Liceo musicale Ainis - ConservatorioCorelli di Messina secondo appuntamento con la stagione concertistica dellaFilarmonica Laudamo. Alle ore 18, nell’Auditorium del Palacultura, si terrà il concerto dal titolo "Allopera - un incontro tra Opera e Jazz di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: All8217opera Palacultura Special Guest