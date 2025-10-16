Allo stadio arriva il nuovo locale firmato Cece e Simo

LA NOVITÀ. Una nuova insegna aprirà negli spazi commerciali dello stadio New Balance Arena. Al via i lavori per l’apertura di un nuovo locale, che occuperà gli spazi lasciati dal Balzer Stadium. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Allo stadio arriva il nuovo locale firmato Cece e Simo

Leggi anche questi approfondimenti

Luca Lombardo ha partecipato a Bulgaria’s Got Talent. Quando un giudice sente che arriva da Napoli, gli canta il coro da stadio e il video diventa virale. - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, allerta massima a Udine: stadio semivuoto e arriva il Mossad #italiaisraele - X Vai su X

Allo stadio arriva il nuovo locale firmato Cece e Simo - Una nuova insegna aprirà negli spazi commerciali dello stadio. Lo riporta ecodibergamo.it

Vendita di San Siro, il progetto del nuovo stadio arriva in giunta ma è un’incognita: disegni solo dopo il rogito - Forse sarà a campata singola come a Wembley, con sedili più ampi e maggior spazio per le gambe. Scrive milano.corriere.it