All' Eur il triangolare di futsal tra nazionali femminili inclusive

Sabato 18 ottobre al Pala ToLive Sport Center (via di Grotta Perfetta 101) prenderà il via “Women in Futsal”, il primo torneo internazionale di nazionali femminili inclusive con donne con disagio psichico e in situazione di fragilità.“Le atlete in campo non sono professioniste, ma donne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

