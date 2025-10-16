Allerta meteo Abruzzo | pioggia e temporali in arrivo giovedì notte

Pescara - Le previsioni per giovedì 16 ottobre segnalano intensificazione della nuvolosità, possibili precipitazioni sparse, rovesci nelle ore notturne e instabilità fino all’alba venerdì. I servizi meteo regionali annunciano un peggioramento atmosferico sull’Abruzzo in vista di giovedì 16 ottobre, con la nuvolosità in aumento già nella serata, e piogge che potrebbero interessare l’intera regione, specialmente dal Chietino verso Pescara e Teramo. Secondo il bollettino Allarmeteo della Regione, si attendono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui territori meridionali abruzzesi, con accumuli deboli o, in casi locali, moderati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Allerta meteo Abruzzo: pioggia e temporali in arrivo giovedì notte

