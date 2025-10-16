Allenamento Juve riecco i Nazionali alla Continassa! Il VIDEO con quasi tutto il gruppo al completo dopo la sosta

Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa: tutti i dettagli col VIDEO pubblicato dal club bianconero. Il silenzio della sosta è un lontano ricordo. Il club bianconero ha riaccolto i suoi nazionali e la Continassa è tornata a pulsare. Un video pubblicato dal club bianconero sui propri canali social ha mostrato i giocatori di Igor Tudor di nuovo al lavoro, pronti a preparare la prossima, delicata sfida di campionato contro il Como. Dopo gli impegni con le rispettive selezioni, le stelle della Juve sono rientrate alla base, con la testa già rivolta alla ripresa della Serie A. Nelle immagini diffuse dal club, si vedono i volti di Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Dusan Vlahovic e tutti gli altri internazionali, impegnati in una seduta di allenamento intensa e mirata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

