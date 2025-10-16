Allenamento Juve | dal rientro dei Nazionali a Tudor mascherato tutti i retroscena dalla Continassa a -3 dal Como – VIDEO
Allenamento Juve: dal rientro dei bianconeri impegnati con le Nazionali a Tudor “mascherato”, tutti i retroscena dalla Continassa verso il Como. Operazione ripartenza. La Juve prosegue alla Continassa la preparazione per la delicata trasferta di Como, primo impegno dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo di Igor Tudor è uno solo: ritrovare la vittoria e porre fine alla striscia di cinque pareggi consecutivi. Tutti a casa, tranne uno: McKennie bloccato negli USA. Il tecnico croato ha riabbracciato quasi tutti i suoi nazionali. Da Locatelli e Cambiaso, reduci dagli impegni con l’Italia, a Vlahovic, tornato al gol con la sua Serbia, fino ai talenti Yildiz e Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riecco i Nazionali alla ContinassI nazionali sono tornati! ? La #Juve è di nuovo al lavoro alla Continassa: ecco il video dell'allenamento verso il #Como - X Vai su X
Alle 17 allenamento a porte aperte per l'Avellino che punta la Juve Stabia. Dalle 15 parte la vendita libera dei mini abbonamenti - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa! Il VIDEO con quasi tutto il gruppo al completo dopo la sosta - Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa: tutti i dettagli col VIDEO pubblicato dal club bianconero Il silenzio della sosta è un lontano ricordo. juventusnews24.com scrive
Allenamento terminato. Rientrati i nazionali manca solo McKennie - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della sfida contro il Como. Scrive tuttojuve.com
Juventus, rientrano i bianconeri impegnati con le Nazionali - Terminata la sosta per le qualificazioni al Mondiale 2026, i giocatori bianconeri stanno facendo il loro ritorno a Torino. msn.com scrive