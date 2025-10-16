Allenamento Juve: dal rientro dei bianconeri impegnati con le Nazionali a Tudor “mascherato”, tutti i retroscena dalla Continassa verso il Como. Operazione ripartenza. La Juve prosegue alla Continassa la preparazione per la delicata trasferta di Como, primo impegno dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo di Igor Tudor è uno solo: ritrovare la vittoria e porre fine alla striscia di cinque pareggi consecutivi. Tutti a casa, tranne uno: McKennie bloccato negli USA. Il tecnico croato ha riabbracciato quasi tutti i suoi nazionali. Da Locatelli e Cambiaso, reduci dagli impegni con l’Italia, a Vlahovic, tornato al gol con la sua Serbia, fino ai talenti Yildiz e Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve: dal rientro dei Nazionali a Tudor “mascherato”, tutti i retroscena dalla Continassa a -3 dal Como – VIDEO