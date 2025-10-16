Allegri altre brutte notizie | Rabiot ko rischia un mese di stop Il punto sugli infortunati
Il francese salterà la gara di domenica contro la Fiorentina: anche Pulisic, Saelemaekers ed Estupinan hanno avuto problemi durante la sosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Brutte notizie per Allegri ? https://mdst.it/3J9As2Z #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
BRUTTE NOTIZIE MILAN! Esami confermano: lesione al flessore per Saelemaekers. Stop forzato: l'esterno belga salta la Fiorentina (19/10). #Saelemaekers #Milan #Infortunio #Allegri - X Vai su X
Allegri, altre brutte notizie: Rabiot ko, rischia un mese di stop. Il punto sugli infortunati - Il francese salterà la gara di domenica contro la Fiorentina: anche Pulisic, Saelemaekers ed Estupinan hanno avuto problemi durante la sosta ... Si legge su msn.com
Rabiot un mese di stop, come Pulisic. E nessuno dei due si allena con Conte (Milan nei guai) - Tegola per Massimiliano Allegri che perde due dei tre calciatori più rappresentativi: Rabiot e Pulisic. Lo riporta ilnapolista.it
Milan | Infortunio Rabiot, fissati gli esami: Allegri e fantallenatori in ansia! - Adrien Rabiot tiene in ansia il Milan e i fantallenatori. Lo riporta fantamaster.it