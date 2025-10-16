Allarme Unicef | L’obesità è la forma più diffusa di malnutrizione nel mondo
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’ Unicef ricorda che quest’anno l’ obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando un bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni. In Italia – si legge in una nota – più di un minore su quattro è in condizioni di sovrappeso, mentre 1 su 10 è in condizioni di obesità. Questi sono quindi esposti al rischio di malattie potenzialmente letali. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’ Africa subsahariana e dell’ Asia meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
