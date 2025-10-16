In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’ Unicef ricorda che quest’anno l’ obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando un bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni. In Italia – si legge in una nota – più di un minore su quattro è in condizioni di sovrappeso, mentre 1 su 10 è in condizioni di obesità. Questi sono quindi esposti al rischio di malattie potenzialmente letali. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’ Africa subsahariana e dell’ Asia meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allarme Unicef: “L’obesità è la forma più diffusa di malnutrizione nel mondo”