Allarme Unicef | L’obesità è la forma più diffusa di malnutrizione nel mondo

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’ Unicef  ricorda che quest’anno l’ obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando un bambino in età scolare e adolescenziale su 10 – ovvero 188 milioni. In Italia – si legge in una nota – più di un minore su quattro è in condizioni di sovrappeso, mentre 1 su 10 è in condizioni di obesità. Questi sono quindi esposti al rischio di malattie potenzialmente letali. L’obesità supera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’ Africa subsahariana e dell’ Asia meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

