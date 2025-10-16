Allarme per la peste suina Nuovi casi in Lucchesia Barriere lungo la ferrovia
Si allarga pericolosamente il fronte epidemico in provincia – in particolare in Garfagnana – della peste suina africana (Psa), il virus-killer dei suidi, veicolato dai cinghiali, la cui popolazione nel frattempo è fuori controllo. Al punto tale da rendere necessarie l’emissione di una nuova ordinanza specifica per la Toscana da parte del commissario straordinario Filippini per intensificare le attività di contenimento e eradicazione previste dal piano nazionale per le zone di restrizione. Nei giorni scorsi sono state rinvenute diverse carcasse di cinghiali risultate positive al virus della Psa nel comune di Piazza al Serchio che comporteranno l’allargamento delle zone di restrizione a rischio infezione per peste suina in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Allarme nel Sangro: torna la peste del gambero dopo 12 anni ? Un nuovo focolaio di peste del gambero (afanomicosi) minaccia la specie autoctona Austropotamobius pallipes nel bacino del fiume Sangro. L’allarme, scattato dopo il ritrovamento di numer - facebook.com Vai su Facebook
Focolaio di #Peste di #gambero nel bacino del fiume #Sangro: allarme per la presenza del fungo Aphanomyces astaci - X Vai su X
Allarme per la peste suina. Nuovi casi in Lucchesia. Barriere lungo la ferrovia - Andrea Elmi (Coldiretti): “Bisogna far presto, altrimenti ripercussioni pesanti“. lanazione.it scrive
Allenta la morsa la peste suina in Piemonte - In provincia di Alessandria la peste suina è contenuta, due i casi sull'Appennino al confine con la Liguria; i cinghiali però continuano a danneggiare le colture. Da rainews.it
Allarme peste suina. Nuova carcassa infetta trovata nelle campagne - Ancora allarme sul fronte della Psa, la peste suina africana che dall’estate 2024 è penetrata nell’Alta Lunigiana e a quanto risulta ancora vi permane. Secondo lanazione.it