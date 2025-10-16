Si allarga pericolosamente il fronte epidemico in provincia – in particolare in Garfagnana – della peste suina africana (Psa), il virus-killer dei suidi, veicolato dai cinghiali, la cui popolazione nel frattempo è fuori controllo. Al punto tale da rendere necessarie l’emissione di una nuova ordinanza specifica per la Toscana da parte del commissario straordinario Filippini per intensificare le attività di contenimento e eradicazione previste dal piano nazionale per le zone di restrizione. Nei giorni scorsi sono state rinvenute diverse carcasse di cinghiali risultate positive al virus della Psa nel comune di Piazza al Serchio che comporteranno l’allargamento delle zone di restrizione a rischio infezione per peste suina in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allarme per la peste suina. Nuovi casi in Lucchesia. Barriere lungo la ferrovia