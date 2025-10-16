Allarme Milan si ferma pure Pulisic Allegri nei guai contro la Fiorentina

"Maledetta sosta", sussurra a bassa voce qualcuno dalle parti di Milanello. Dove prosegue la conta degli infortuni dopo lo stop per le nazionali: in 15 erano partiti, ben 4 sono rientrati ko. L’ultimo ad accomodarsi suo malgrado in infermeria è Christian Pulisic, tornato ieri malconcio dall’amichevole (disputata in New Jersey) che gli Stati Uniti hanno giocato contro l’Australia. Oggi tutti gli accertamenti del caso, di fatto l’attaccante si aggiunge alla lista degli infortunati (Alexis Saelemaekers in primis, poi Pervis Estupinan e Adrien Rabiot) a tre giorni dal match contro la Fiorentina (domenica a San Siro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allarme Milan, si ferma pure Pulisic. Allegri nei guai contro la Fiorentina

News recenti che potrebbero piacerti

ALLARME MILAN! Rabiot torna dalla Francia con un lieve problema al polpaccio (Gazzetta). Il centrocampista sarà monitorato. Domani giornata decisiva sulla sua presenza contro la Fiorentina. #Rabiot #Milan #Infortunio #LoftusCheek - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, suona l'allarme #Pulisic. Fuori per infortunio con gli USA, il ct #Pochettino: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale" - X Vai su X

Allarme Milan, si ferma Pulisic: problema al bicipite femorale. Le parole di Pochettino - Dall'amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato nella notte italiana contro l'Australia, arrivano purtroppo brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic, ... Segnala milannews.it

Allarme per Milan-Juve: Allegri perde due pezzi nello stesso reparto - Il Milan di Allegri vince e convince anche contro il Napoli di Conte e si prende la vetta della classifica di Serie A in coabitazione degli stessi azzurri e della Roma di Gasperini. Come scrive calciomercato.it