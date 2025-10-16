Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia | Frutteti devastati

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristori per gli agricoltori e lotta biologica con la vespa samurai visto il peggioramento della situazione nel 2025. “Nei campi perdite fino al 70% dei raccolti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

allarme cimice asiatica in emilia romagna e nel nord italia frutteti devastati

© Repubblica.it - Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia: “Frutteti devastati”

Approfondisci con queste news

allarme cimice asiatica emiliaAllarme cimici asiatiche in Emilia Romagna: chi è questa specie invasiva, quali sono i danni e come fermarle - Romagna torna l’allarme per la cimice asiatica: la specie aliena arrivata dall’Asia è ormai presente in tutta Italia, soprattutto nelle ... Come scrive fanpage.it

allarme cimice asiatica emiliaTorna l’allarme per la cimice asiatica in Veneto e in Emilia-Romagna: come fermare l’infestazione dell’insetto che danneggia frutti semi e ortaggi - Già stanziati 10 milioni di ristori in Emilia- Scrive ilfattoquotidiano.it

allarme cimice asiatica emiliaCimici asiatiche, torna l'emergenza: come fermare l’infestazione che danneggia frutti semi e ortaggi - Agricoltori Italiani: "Messa a rischio la sostenibilità dell’agricoltura". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Cimice Asiatica Emilia