Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia | Frutteti devastati

Ristori per gli agricoltori e lotta biologica con la vespa samurai visto il peggioramento della situazione nel 2025. “Nei campi perdite fino al 70% dei raccolti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia: “Frutteti devastati”

