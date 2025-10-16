Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia | Danni ai frutteti

Ristori per gli agricoltori e lotta biologica con la vespa samurai visto il peggioramento della situazione nel 2025. “Nei campi perdite fino al 70% dei raccolti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Allarme cimice asiatica in Emilia-Romagna e nel Nord Italia: “Danni ai frutteti”

"Dopo due anni di miglioramento la situazione peggiora" Torna l'allarme per la cimice asiatica: tutto quello da sapere >> https://buff.ly/oJC0XML - facebook.com Vai su Facebook

Cimice asiatica, torna a colpire: la preoccupazione degli agricoltori in Emilia-Romagna - Romagna affronta una nuova ondata di cimice asiatica: raccolti compromessi, pere Abate distrutte e indagini in corso per fermare l’insetto che minaccia l’agricoltura. Riporta notizie.it

Invasione di cimici asiatiche in autunno, come contrastarle - Romagna e Veneto, torna l’allarme per la cimice asiatica, un insetto che negli ultimi anni ha provocato gravi danni alle colture agricole. Si legge su tg24.sky.it

Cimice asiatica, è allarme in Emilia Romagna: cos’è, i danni e i possibili rimedi per difendere i raccolti - L’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi ha risposto a un’interrogazione di Fratelli d’Italia: “Stanziati 10 milioni di ristori per gli agricoltori, la situazione è peggiorata: stiamo porta ... Segnala msn.com