Alla SPIEL di Essen orsetti gommosi e ritmi serrati sfondano lo schermo dello smartphone con Candy Utopia

2anews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gioco da tavolo si conferma uno dei settori in cui il made in Italy è più apprezzato. “Ma il mercato interno non premia a sufficienza le nostre eccellenze”, afferma Stefano De Carolis (Giochi Uniti). NAPOLI – Orsetti gommosi e disegni che sembrano rubati a una app di quelle che divorano le batterie dei nostri . 🔗 Leggi su 2anews.it

alla spiel di essen orsetti gommosi e ritmi serrati sfondano lo schermo dello smartphone con candy utopia

© 2anews.it - Alla SPIEL di Essen orsetti gommosi e ritmi serrati “sfondano” lo schermo dello smartphone con Candy Utopia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giant Gummy Bears Orsetti Gommosi 2023 - Rock, Alternativo - Un'opera prima che soffre di piccoli errori di gioventù ma che lascia trasparire degli elementi che, approfonditi e messi a ... Come scrive rockit.it

Teatro: orsetti gommosi protagonisti della pièce di Batisfera - I colorati bonbon gommosi con le sembianze dei simpatici animali diventano epici eroi nella pièce tragicomica della compagnia teatrale Batisfera "La Grande guerra degli ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Spiel Essen Orsetti Gommosi