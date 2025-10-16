Alla scoperta di Montefalco tra ulivi sapori e tradizioni | torna Amololio

Due weekend e quattro giornate per vivere Montefalco tra ulivi, sapori e tradizioni: il 18 e 19 e poi ancora il 25 e 26 ottobre torna Amololio, l’evento dedicato all’olio nuovo, celebrato nella magica atmosfera autunnale umbra. In programma trekking tra gli ulivi e passeggiate per grandi e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ottobre = nuova cantina del mese ! Quale sarà? Cantina Goretti che con i suoi vini ci porta alla scoperta del celebre Sagrantino di Montefalco, rosso possente e longevo e di altri vini caratteristici della DOC Colli Perugini e dell’area del Trasimeno. - facebook.com Vai su Facebook

Alla scoperta di Montefalco tra ulivi, sapori e tradizioni: torna "Amololio" - Due weekend e quattro giornate per vivere Montefalco tra ulivi, sapori e tradizioni: il 18 e 19 e poi ancora il 25 e 26 ottobre torna Amololio, l’evento dedicato all’olio nuovo, celebrato nella magica ... perugiatoday.it scrive