Alla scoperta dei tesori nascosti del contado di Porta Eburnea | un progetto per aprire al pubblico chiese e dimore storiche

Nel cuore dell’Umbria, lontano dai flussi turistici più battuti, esiste un patrimonio artistico di inestimabile valore, custodito in piccole cappelle di campagna e borghi medievali. È il tesoro del Contado di Porta Eburnea, un comprensorio che abbraccia il territorio che da Perugia scende verso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

