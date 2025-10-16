Alla riscoperta di Siena Passo lento tra vie e piazze
SIENA A passo lento attraverso vicoli antichi, scorci nascosti, luoghi sacri e piazze senza tempo, alla (ri)scoperta di Siena. La pietra serena, venerdì 31 ottobre, farà da cornice alla Giornata nazionale del Trekking urbano, edizione 2025. L’evento, anno dopo anno, si è trasformato in un movimento di richiamo, capace di riunire tutto il Paese: i pochi comuni che hanno aderito 22 primavere fa, sono diventati 85 città (19 regioni); grandi capitali d’arte o borghi suggestivi, pronti ad aprirsi nel segno del turismo lento, della cultura, dell’arte, del benessere. E, in quest’anno speciale, non poteva che essere ‘Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità’ il tema della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
«Si parte venerdì 26 settembre, nella chiesa di Santa Caterina da Siena, alle ore 20.00, con Ritratti d’arpe: un viaggio tra Roma e Napoli alla riscoperta di uno strumento nuovamente inventato, con la voce del tenore Riccardo Pisani, le arpe doppie di Chiara G - facebook.com Vai su Facebook
“La Valdichiana e la Guerra di Siena”: un ciclo di incontri per riscoprire la storia del territorio https://gazzettadisiena.it/la-valdichiana-e-la-guerra-di-siena-un-ciclo-di-incontri-per-riscoprire-la-storia-del-territorio/… - X Vai su X
Alla (ri)scoperta di Siena. Passo lento tra vie e piazze - L’assessore al Turismo Vanna Giunti : "In un mondo che va veloce, l’invito a rallentare e a riscoprire le tante bellezze che caratterizzano il territorio" . Segnala msn.com
Giornata Trekking Urbano 2025: alla scoperta della dimensione spirituale e artistica di Siena - Ventidue anni fa, a Siena, nasceva un’idea semplice e rivoluzionaria: trasformare la città in un percorso da scoprire a passo lento. Riporta radiosienatv.it
Siena guida l’Italia del turismo lento con la giornata nazionale del Trekking Urbano - La manifestazione taglia il traguardo della XXII edizione: in cammino 85 città in 19 regioni ... Scrive intoscana.it