alla riscoperta di siena passo lento tra vie e piazze

SIENA A passo lento attraverso vicoli antichi, scorci nascosti, luoghi sacri e piazze senza tempo, alla (ri)scoperta di Siena. La pietra serena, venerdì 31 ottobre, farà da cornice alla Giornata nazionale del Trekking urbano, edizione 2025. L’evento, anno dopo anno, si è trasformato in un movimento di richiamo, capace di riunire tutto il Paese: i pochi comuni che hanno aderito 22 primavere fa, sono diventati 85 città (19 regioni); grandi capitali d’arte o borghi suggestivi, pronti ad aprirsi nel segno del turismo lento, della cultura, dell’arte, del benessere. E, in quest’anno speciale, non poteva che essere ‘Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità’ il tema della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla (ri)scoperta di Siena. Passo lento tra vie e piazze