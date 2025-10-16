Alla ricerca della nipote transgender | il viaggio dell’anima di un’indimenticabile anziana
Tarlabasi, quartiere multicolore di Istanbul a maggioranza curda, fino a poco tempo fa era forse l’unico porto franco per le identità Lgbtq di un giro di pianeta che va dal Caucaso ai Balcani, dal Maghreb fino al Golfo e l’Iran. È qui che l’anziana georgiana Lia, un connubio di tenacia e fragilità, arriva da un villaggio della Georgia alla ricerca della nipote transgender, accompagnata da un bizzarro giovane che fa commedia del suo scriteriato modo di vedere. Avventura minimale, come si dice, ma in quel minimo c’è l’accattivante specchio di una comunità contraddittoria, vitale, mentre l’inquieta metropoli si combina e scombina intorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
