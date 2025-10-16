Alla Manifattura Tabacchi 98 appartamenti e 520 posti studenti
Firenze, 16 ottobre 2025 - Iniziato nel 2018 e oggi completo al 70%, il progetto di rigenerazione all'ex Manifattura Tabacchi si avvia verso la sua fase conclusiva che prevede, entro il 2028, 110.000 metri quadri di spazi rinnovati. Tra le novità presentate oggi in una conferenza stampa c'è il nuovo edificio chiamato Futura, spazio ad uso residenziale di nuova costruzione che entro il 2027 accoglierà 98 appartamenti da 50 metri quadri in su (con prezzi a partire da circa 4.000 euro al mq), distribuiti su nove piani. Tra i servizi inclusi, palestra, deposito passeggini e biciclette, e perfino un'area per il lavaggio cani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
