Atene, 16 ottobre 2025 - Alla fine in Grecia la giornata lavorativa potrà essere di 13 ore (a certe condizioni), così come consentito dal Parlamento ellenico che ha votato a favore del controverso disegno di legge, sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia. La nuova legge è stata approvata grazie ai voti dei deputati di Nea Dimokratia che detiene la maggioranza in parlamento. La votazione è avvenuta al termine di due giornate di dibattito serrato in Parlamento e di scontro tra il partito al governo e le opposizioni, che hanno accusato Nea Dimokratia di volere smantellare i diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alla fine in Grecia si potrà lavorare 13 ore al giorno. Cosa prevede la legge