Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri i libri si ascoltano in cuffia | arriva Silent Sound in libreria

In occasione del 70° anniversario di Feltrinelli, sabato 18 ottobre alle ore 18.00 e domenica 19 ottobre ore 17.00, la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri ospita "Silent Sound – Libri in cuffia", un evento che reinventa il modo di leggere e ascoltare. Promosso in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Venerdì 17 ottobre, alle 18:30, a Milano, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, venite ad ascoltare la presentazione di AVILA di Teresa Radice e Stefano Turconi! A seguire dediche per chiunque ne vorrà. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Giovedì 9 ottobre ore 18 Feltrinelli – Piazza dei Martiri, #Napoli Presentazione del libro “I bambini di nessuno” di Giuseppe Petrarca (Solferino Libri). Dialogano con l’autore Enza Alfano, Emanuele Bosso, letture di Gabriella Vitiello. #Unimpresa #Cultura #Li - X Vai su X

Napoli, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri arriva “Silent Sound - Libri in cuffia” - In occasione del 70° anniversario di Feltrinelli, sabato 18 ottobre alle ore 18. Lo riporta ilmattino.it

LIBRI - "La fila alle poste" di Chiara Valerio, la presentazione alla Feltrinelli a Napoli il 17 ottobre - Venerdì 17 ottobre alle ore 18:00, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Chiara Valerio incontra i lettori per presentare il suo nuovo romanzo, La fila alle poste (Sellerio). Segnala napolimagazine.com

“C’è una nuova generazione di lettori che socializza attraverso i libri” dice Gianni Giannantonio della libreria Feltrinelli - La cosa, come dire, che ci ha consolato è che negli ultimi anni nei giovani è aumentato l'uso e l'usufrutto del libro". Scrive fanpage.it