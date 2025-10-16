Alla cantina Ca’ Lustra un premio speciale sulla sostenibilità ecco di cosa si tratta

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantina Ca’ Lustra di Cinto Euganeo ha ricevuto un premio speciale nell’ambito del concorso letterario nazionale Bere il Territorio, promosso dall’associazione Go Wine e giunto alla XXIV edizione.Il premio è stato assegnato per l’impegno della cantina a favore dei temi della sostenibilità e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cantina ca8217 lustra premioAlla cantina Ca’ Lustra un premio speciale sulla sostenibilità, ecco di cosa si tratta - Riconoscimento nazionale per l'azienda dei Colli Euganei: premiata a “Bere il Territorio” per l’impegno ambientale e l’uso consapevole del vetro ... Lo riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cantina Ca8217 Lustra Premio