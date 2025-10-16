Alla cantina Ca’ Lustra un premio speciale sulla sostenibilità ecco di cosa si tratta
La cantina Ca’ Lustra di Cinto Euganeo ha ricevuto un premio speciale nell’ambito del concorso letterario nazionale Bere il Territorio, promosso dall’associazione Go Wine e giunto alla XXIV edizione.Il premio è stato assegnato per l’impegno della cantina a favore dei temi della sostenibilità e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
