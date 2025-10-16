Bene. Adesso, dopo aver brillantemente risolto i problemi del Medioriente, la sinistra di piazza e di Flotilla può tornare a occuparsi delle cose italiane. E da dove si riparte? Droghe leggere e politiche pesanti. Ieri, a Torino, una consigliera regionale del Movimento 5 stelle, partito sulla cui lucidità abbiamo peraltro sempre avuto qualche sospetto, per protestare contro il divieto di vendita della cannabis light e solidarizzare con le aziende del settore che attraversano una dura crisi, durante il suo intervento in Aula si è rollata uno spinello. Alla faccia di Matteo Salvini e del suo decreto sicurezza, «che è tutta fuffa», ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alla canna del gas