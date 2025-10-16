Si fa sempre più forte la polemica tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sul ddl Zanettin sugli smartphone – ormai in attesa del via libera della Camera dall’aprile 2024 dopo il sì del Senato – che non solo obbliga il pm a chiedere il via libera del gip per il sequestro del dispositivo, ma anche per selezionare, sotto il vigile controllo degli avvocati, il materiale che effettivamente può essere bloccato. All’insegna dello slogan del Guardasigilli Carlo Nordio, “nello smartphone c’è una vita”, che si è appropriato del testo del senatore forzista Pierantonio Zanettin raddoppiando e complicando assai la procedura di sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla Camera Fdi frena sugli smartphone, ma Forza Italia chiede il voto subito e rilancia la stretta sulla microspia Trojan