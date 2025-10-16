Aliyyah Koloc l' ex tennista di 21 anni che sfiderà i campioni della Dakar | Gara estrema il deserto mi affascina

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Rally del Marocco la 21enne è protagonista nella classe regina T1 al volante di un Revo+ V6Turbo. Una sorta di prova generale in vista della Dakar di gennaio che affronterà con Sebastien Delaunay alle note, fra sport e solidarietà. "Alla pista preferisco le prove speciali dei rally, mentre fra Sinner o Alcaraz scelgo. Jannik". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aliyyah Koloc, l'ex tennista di 21 anni che sfiderà i campioni della Dakar: "Gara estrema, il deserto mi affascina"

