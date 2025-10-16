Alitalia verso Naspi allungata | 3 anni ex dipendenti e 4 per i prossimi a pensione

(Adnkronos) – Per i lavoratori ex Alitalia, per i quali è stato deciso lo stop della cassa integrazione al 31 ottobre e avviata la procedura di licenziamento collettivo, si andrebbe verso la soluzione di una Naspi 'allungata', a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com