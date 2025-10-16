Alitalia verso Naspi allungata | 3 anni ex dipendenti e 4 per i prossimi a pensione

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per i lavoratori ex Alitalia, per i quali è stato deciso lo stop della cassa integrazione al 31 ottobre e avviata la procedura di licenziamento collettivo, si andrebbe verso la soluzione di una Naspi 'allungata', a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Alitalia, stop alla Cigs. Duemila dipendenti verso i licenziamenti - Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi, si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi. Riporta repubblica.it

alitalia verso naspi allungataAlitalia, stop alla Cigs: 2mila lavoratori verso il licenziamento - I sindacati: "Il governo blocchi immediatamente l'invio delle lettere di licenziamento" ... Secondo ilfaroonline.it

Alitalia, stop Cigs per circa 2mila dipendenti: verso licenziamento collettivo - E' quanto apprende l'AdnKronos da fonti presenti all'incontro odierno al ministero del Lavoro ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alitalia Verso Naspi Allungata