Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sono molto lieto di partecipare a questa inaugurazione. Il 'Museo e rete per l'alimentazione', è un'iniziativa che, oltre a consentirci di ripercorrere la storia di un'Istituzione internazionale che siamo lieti sia ospitata in Roma sin dal 1951, trasmette un importante messaggio di un impegno che via via si è precisato nella sua valenza strategica: dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità degli ecosistemi. Il percorso per raggiungere questi obiettivi -già da tempo tracciato nell'Agenda 2030 delle Nazioni unite- resta purtroppo in gran parte ancora inattuato, ivi inclusa l'aspirazione ad un mondo senza più fame".

**Alimentazione: Mattarella, 'paradossali fame e carestie con crescita risorse e conoscenze'**