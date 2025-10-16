alia servizi ambientali tante assunzioni

Nuove opportunità di impiego arrivano da Alia Servizi Ambientali, la multiutility toscana che si occupa di igiene urbana e gestione dei rifiuti. L’azienda è alla ricerca di personale da inserire in diverse sedi del territorio regionale, con posizioni aperte sia operative, sia tecniche e amministrative. Tra le figure attualmente ricercate ci sono operatori ecologici, autisti raccoglitori, conduttori di mezzi d’opera (palisti) e responsabili della manutenzione impianti. Ma non solo: Alia seleziona anche un addetto alla portineria ad Arezzo, un network specialist ed un amministrativo per la sede di Firenze, un assistente settore facility e veicoli a Prato e un manutentore elettromeccanico a Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

