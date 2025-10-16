Alia Servizi Ambientali Tante assunzioni
Nuove opportunità di impiego arrivano da Alia Servizi Ambientali, la multiutility toscana che si occupa di igiene urbana e gestione dei rifiuti. L’azienda è alla ricerca di personale da inserire in diverse sedi del territorio regionale, con posizioni aperte sia operative, sia tecniche e amministrative. Tra le figure attualmente ricercate ci sono operatori ecologici, autisti raccoglitori, conduttori di mezzi d’opera (palisti) e responsabili della manutenzione impianti. Ma non solo: Alia seleziona anche un addetto alla portineria ad Arezzo, un network specialist ed un amministrativo per la sede di Firenze, un assistente settore facility e veicoli a Prato e un manutentore elettromeccanico a Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alia Servizi Ambientali informa gli utenti che le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata lavorativa di ` . Sul territorio dei Comuni gestiti, durant - facebook.com Vai su Facebook
Sei un giovane artista? Entro il 20 ottobre candida la tua opera a “SECOND LIFE: Tutto torna” edizione 22/23. il contest su arte e sostenibilità promosso da Alia Servizi ... - Fino al 20 ottobre puoi partecipare alla II° edizione del contest “Second Life: tutto torna” su arte e sostenibilità, promosso da Alia, ... Lo riporta exibart.com
Rifiuti: Alia,via piano digitalizzazione,limitazioni servizi - Entra nel vivo il piano di trasformazione digitale di Alia servizi ambientali spa: dal 4 al 13 ottobre, spiega l'azienda, al via le operazioni di migrazione dei sistemi e messa a regime dei nuovi ... Da ansa.it