Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Alla scoperta dei tesori nascosti del contado di Porta Eburnea: un progetto per aprire al pubblico chiese e ... amica.it
Paola Cortellesi sul red carpet della Festa di Roma: "Sono a buon punto col secondo film" movieplayer.it
Incentivi auto elettriche 2025: chi ha diritto all’ecobonus gazzetta.it
Mugnano, incendio in un panificio: indagano i carabinieri, non si esclude l’origine dolosa teleclubitalia.it
Bonus elettrodomestici prorogato al 2026 e con sconto in fattura fino a 200 euro dday.it
AEW: I giochi mentali di Jon Moxley spingono Darby Allin oltre il limite prima di WrestleDream zonawrestling.net
Dimentica il freno a mano e resta schiacciato tra la portiera del suo furgone e il palo della luce: morto a Cremona
Un uomo di 52 anni è morto schiacciato dalla portiera del suo furgone a Cremosano (Cremona). La vit... ► fanpage.it
Esonero Kluivert, è ufficiale: l’Indonesia interrompe il rapporto dopo meno di un anno
Esonero Kluivert: l’Indonesia interrompe il rapporto con l’allenatore olandese dopo soli dieci mesi... ► calcionews24.com
Allarme cimice asiatica in Emilia Romagna e nel Nord Italia: “Frutteti devastati”
Ristori per gli agricoltori e lotta biologica con la vespa samurai visto il peggioramento della sit... ► bologna.repubblica.i
I derby Ascoli Samb entrambi vietati ai tifosi ospiti
Ascoli, 16 ottobre 2025 – I due derby fra Ascoli e Sambenedettese in programma il 26 ottobre (campio... ► ilrestodelcarlino.it
Juventus, si ferma anche Pinsoglio
Pinsoglio out: ennesimo infortunio La Juventus comincia a fare i conti con una rosa da gestire con... ► ilprimatonazionale.i
Il Comune di Firenze: “Multiutility progetto solido, acqua si può iscrivere”
Firenze, 16 ottobre 2025 - "La Multiutility è un progetto che è stato fatto dai Comuni e dai sindaci... ► lanazione.it
Pensioni 2026: chi evita davvero l’aumento dell’età pensionabile
La bozza della Manovra 2026 conferma che è atteso un aumento dell’età pensionabile (adeguamento all... ► lanotiziagiornale.it
“Conte lo voleva al Napoli”: il caso Zirkzee infiamma il mercato di gennaio
“Conte lo voleva al Napoli”: il caso Zirkzee infiamma il mercato di gennaio Il futuro di Josh... ► forzazzurri.net
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025: focus e linee guida Dieta Mediterranea
Uno “slogan” che ci piace davvero molto e che abbiamo più volte evidenziato nel nostro blog nel cor... ► danielebartocciblog.
Il prezzo dell’oro sale ancora: nuovo record a 4.242 dollari l’oncia
Il prezzo dell’oro cresce ancora. Dopo aver superato a inizio ottobre, per la prima volta nella sto... ► ilfattoquotidiano.it
La Corte d’Appello conferma l’assoluzione del maresciallo Zappalà
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha assolto il maresciallo della Guardia di finanza, Domenico... ► reggiotoday.it
Omicidio dell’ex vigilessa Stefani, la pm al processo: “Gualandi ha mentito a tutti"
Bologna, 16 ottobre 2025 - Iniziata la discussione al processo di primo grado, ripreso questa matti... ► ilrestodelcarlino.it
Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula
Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse h... ► tg24.sky.it
“Radio Tax – Guide fiscali”, il fisco raccontato in parole semplici
Il format, ispirandosi al mondo radiofonico, propone episodi brevi, chiari e immediati, con l’obiett... ► fiscooggi.it
Grande Fratello: nonostante la “ramanzina” della compagna, Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi
Nella Casa del Grande Fratello, Domenico ha deciso di restare vicino a Benedetta nonostante le criti... ► comingsoon.it
Andrea Marinozzi entra nella squadra dei telecronisti di DAZN
Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista spo... ► digital-news.it
La denuncia di Polichetti (Udc): “Anziano bloccato da tre giorni su una barella al ‘Ruggi’ di Salerno”
Tempo di lettura: 2 minutiDa tre giorni un uomo di 77 anni è bloccato su una barella nel Pronto so... ► anteprima24.it
A Bergamo si celebra la Giornata nazionale del folclore e delle tradizioni popolari
Bergamo. Sabato 18 ottobre la Provincia di Bergamo, insieme al Comitato Bergamasco della Fitp (Fede... ► bergamonews.it
Disinformazione e propaganda sono veleni. Primo passo al Senato contro le interferenze straniere
Un voto di ampia condivisione – al di là degli schieramenti politici – quello sulla risoluzione del... ► formiche.net
Perché This is me è la risposta di Canale 5 a Che tempo che fa
La prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin dimostra che i superospiti, quando sanno ... ► vanityfair.it
Il Venezuela accusa gli Usa di preparare un cambio di regime
Il governo venezuelano ha annunciato che presenterà un reclamo formale alle Nazioni Unite contro gl... ► lettera43.it
La missione russa Bion M2, l’Arca di Noè che ha portato nello spazio 75 topi e 1.500 moscerini
La missione russa Bion-M2 ha portato in orbita 75 topi e 1.500 moscerini per studiare gli effetti d... ► fanpage.it
Bisseck Inter, l’infortunio di Darmian può cambiare il presente ma anche il futuro: lo scenario
di Redazione Inter News 24Bisseck Inter, l’infortunio di Darmian può cambiare il presente ma anche i... ► internews24.com
Incontro bilaterale su temi fiscali tra autorità italiana e sudcoreana
Le Agenzie tributarie dei due Paesi si erano già confrontate e avevano già concluso diversi accordi ... ► fiscooggi.it
After the Hunt – Dopo la Caccia, la spiegazione del finale: chi sta dicendo la verità?
After the Hunt – Dopo la Caccia, la spiegazione del finale: chi sta dicendo la verità? After the Hu... ► cinefilos.it
Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti
La 138esima edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina, conosciuta anche come... ► romadailynews.it
Squali, recensione del film con James Franco e Lorenzo Zurzolo – Alice nella Città
Squali, recensione del film con James Franco e Lorenzo Zurzolo – Alice nella Città Squali, diretto ... ► cinefilos.it
A Pescara ammoniaca sprigionata nelle aule, evacuato liceo: “Molti i malori tra studenti e docenti”
Al Marconi è scattato il protocollo per le maxi emergenze: intossicati anche alcuni vigili del fuoc... ► repubblica.it
Instagram down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo
Da questa mattina ci sono problemi con l’app di Instagram. A partire dalle 9:50 l’app ha smesso di ... ► fanpage.it
Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame
Un ragazzo alle prese con l'estate della maturità, insieme ai suoi amici. Il momento delle scelte e ... ► comingsoon.it
Parla l’ex di Pamela (che ha lanciato l’allarme): “Aveva paura di Soncin”
“Ieri sera mi ha chiamato, le sue ultime parole sono state ‘aiuto, aiuto, aiuto, è un pazzo, ha fa... ► milanotoday.it
Cina: studiosi a Shanghai per la Conferenza mondiale degli studi sul Paese
La seconda Conferenza mondiale degli studi sulla Cina si e’ tenuta a Shanghai con il tema “Cina st... ► romadailynews.it
Le domeniche al PalaSannio con i canestri di Di Pasquale: ora a Valencia nell’Eldorado del basket
Tempo di lettura: 4 minutiPrima al Santa Colomba (ora Ciro Vigorito) e poi al PalaSannio (attuale ... ► anteprima24.it
A Verona torna la rassegna di spettacoli "Il Teatro nei Quartieri"
La manifestazione ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione per trascorrere piacevo... ► veronasera.it
Migliaia di inglesi denunciano Johnson & Johnson per il talco “a rischio cancro”: “Sapevano ma hanno taciuto”
Oltre 3.000 cittadini britannici hanno citato in giudizio Johnson & Johnson, accusandola di ave... ► fanpage.it
Il digiuno e l'importanza di rispettare i tempi del nostro corpo. L'endocrinologa Annamaria Colao: «L’ideale è è concentrare al mattino l’assunzione delle calorie quotidiane»
La scelta di saltare un pasto nell’arco della giornata aiuta l’organismo a ripulirsi, ad assimilare ... ► vanityfair.it
Indossa auricolari e non vede il tram che la sta per travolgere: salvata all’ultimo secondo dalla guardia
Una donna a Kayseri, in Turchia, ha rischiato di essere travolta da un tram mentre indossava aurico... ► fanpage.it
San Gregorio di Catania: furto d’auto risolto in pochi minuti grazie ai Carabinieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione lampo dei militari di Gravina di Catania Un intervento r... ► dayitalianews.com
Forum dello shipping, la seconda giornata tra intelligenza artificiale e riforma portuale. La sindaca Silvia Salis: “Per Genova la blue economy è un’occasione di crescita” | Video
Ad aprire la seconda mattinata del dodicesimo forum “Shipping and intermodal transport” è stata la ... ► ilsecoloxix.it
Nuove impronte di dinosauro scoperte in Inghilterra: oltre 200 metri nella cava di Dewars Farm
Roma, 16 ottobre 2025 – A Dewars Farm, nell’Oxfordshire, un team dell’Università di Oxford ha indiv... ► quotidiano.net
“Addio prof”. Non si presenta a scuola, poco dopo la terribile scoperta a casa sua
È stata una tragedia improvvisa e silenziosa quella che ha colpito la comunità del liceo Copernico,... ► caffeinamagazine.it
Luciano Darderi esce subito ad Almaty. Mochizuki più scaltro, va ai quarti
Luciano Darderi deve subito dire addio all’ATP 250 di Almaty. Il numero 4 del seeding è stato sconf... ► oasport.it
Gioia, magia e divertimento per la famiglia: apre a Mestre Toys Center
Con ben 140 punti vendita sparsi in tutta Italia, Toys Center vive per regalare con i suoi giocatt... ► veneziatoday.it
Usa Cina, il sentiero stretto di Bessent tra mediazione e guerra commerciale
Il rinfocolamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina ha messo alla prova il tentati... ► it.insideover.com
“Disastro totale”. Elly Schlein, la notizia che scuote il PD: numeri impietosi
“Disastro totale”. Elly Schlein, la notizia che scuote il PD: numeri impietosi – Le elezioni region... ► tvzap.it
iNSIDEUSA Donald, il Messia
Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOve... ► it.insideover.com
“Non se ne parla”. E tra Francesco Totti e la figlia Chanel finisce male: c’entra anche Ilary Blasi
Da settimane, in casa Totti-Blasi l’aria non è delle più serene. Il motivo? La scelta di Chanel, la... ► caffeinamagazine.it
Lautaro: “Mondiale 2026? C’è prima l’Inter: la mia squadra e la mia casa
Lautaro. Dopo il roboante 6-0 rifilato al Porto Rico, l’Argentina continua a sorridere, e con lei a... ► ilnerazzurro.it
Pescara Carrarese, ottava giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Gli abruzzesi cerc... ► sport.periodicodaily
Oltre la Valle dei Re: un viaggio nel mito e nella contemporaneità egizia
Life&People.it | L’Egitto, terra di dèi solari e civiltà millenarie, evoca immediatamente l’imm... ► lifeandpeople.it
I giocatori cresciuti della Liga valgono 1,46 miliardi di euro, 400 milioni in più rispetto a quelli della Premier (As)
Che i vivai spagnoli fossero avanti luce rispetto alla media europea era un qualcosa di facilmente ... ► ilnapolista.it
Sofidel espande ancora la sua capacità produttiva negli Usa
Porcari (Lucca), 16 ottobre 2025 - Per rispondere alla crescente domanda del mercato nordamericano, ... ► lanazione.it
Germania, i droni per guidare la difesa dell'Unione europea
Quella di domani potrebbe essere una giornata-chiave sulla strada del conflitto tra Russia e Ucrain... ► liberoquotidiano.it
Bonus elettrodomestici prorogato al 2026 e con sconto in fattura fino a 200 euro
Gli sconti sono stati confermati anche nel 2026, con gli elettrodomestici che potranno godere di un... ► dday.it
“Quella volta al Festival di Venezia…”. Pamela Genini, altro orrore sul fidanzato che l’ha uccisa a coltellate
Si è consumata a Milano l’ennesima tragedia che porta il nome di una giovane donna, Pamela Genini, ... ► caffeinamagazine.it
Barconi soccorsi e migranti bloccati sulla terraferma: in 368 nel giro di poche ore a Lampedusa
Cinque sbarchi, con 368 migranti, a Lampedusa dove all'hotspot ci sono poco meno di 900 ospiti. Qu... ► agrigentonotizie.it
Gli strappano dal polso l'orologio da 92 mila euro. Rapinato il produttore Valsecchi
È stato avvicinato da due uomini a volto coperto a bordo di uno scooter e gli hanno strappato dal p... ► iltempo.it
Torna la Serie A, il Milan ospiterà la Fiorentina a ‘San Siro’. Il calendario della 7^ giornata
Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, domenica 19 ottobre alle ore 20:45, la Fiorentina di St... ► pianetamilan.it
Metti una sera, a Roma, con James Franco e Francesco Totti
Ma anche con Sabrina Ferilli e Serena Autieri, ospiti speciali dell'evento di inaugurazione del nuov... ► vanityfair.it
Che tonfo per Silvia Toffanin, ascolti tv bassi per This is me: un vero insuccesso, Montalbano stravince!
La sfida tra i programmi televisivi del mercoledì sera ha visto un verdetto chiaro e impietoso, con... ► donnapop.it
Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo: folla scende in strada per ostacolare i controlli, 5 arresti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel quartiere San Filippo Neri Una maxi ... ► dayitalianews.com
«Trump sei un maiale. Hamas ha vinto con onore»: l’attacco hacker a quattro aeroporti in Canada e Usa – I video
«Fanc**o Trump, free Palestine». Un gruppo di hacker turchi ha preso il controllo degli altoparlan... ► open.online