Alfianello | Terza d' Ottobre
Tre giorni di eventi, sapori, musica e convivialità: Alfianello si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la storica “Terza d’Ottobre”, in programma dal 17 al 19 ottobre. La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, è un punto fermo della vita del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
TERZA D’OTTOBRE 2025 – SAGRA IN ALFIANELLO 17 • 18 • 19 ottobre 2025 Centro storico di Alfianello Torna la Sagra della Terza d’Ottobre, il grande appuntamento che unisce tradizione, musica, gusto e divertimento per tutte le età! Tre giorni di - facebook.com Vai su Facebook
