Alfero i giovani imprenditori di Confartigianato in visita al pastificio nato come salumificio

Gradita visita studio per il gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato cesenate al ‘Pastificio del Fumaiolo’ nello stabilimento principale di Alfero che comprende reparto produttivo, stoccaggio, magazzini di materie prime e uffici. Oltre ad esso e al negozio monomarca a Bagno di Romagna, dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

