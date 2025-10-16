Alex Michelsen shock | Senza il Covid non avrei giocato a tennis mi ha salvato la carriera

Alex Michelsen ha rivelato di aver trasformato lo stop per la pandemia nel punto di svolta della sua carriera tennistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

DARDERI SUBITO OUT Brutto esordio di Darderi ad Almaty, costretto ad arrendersi subito a Shintaro Mochizuki. Il giapponese vola ai quarti di finale in Kazakistan dove affronterà Alex Michelsen. Tanti errori per il tennista azzurro e tanto lavoro da fare per e - X Vai su X

ATP 1000 Shanghai 2025 Kevin Krawietz e Tim Puetz conquistano il loro primo titolo Masters 1000, vincendo la finale contro Andrè Goransson Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 6-4. - facebook.com Vai su Facebook

Alex Michelsen shock: “Senza il Covid non avrei giocato a tennis, mi ha salvato la carriera” - Alex Michelsen ha rivelato di aver trasformato lo stop per la pandemia nel punto di svolta della sua carriera tennistica ... Segnala fanpage.it

Michelsen confessa: “Il Covid ha salvato la mia carriera tennistica” - Interviste | L'esperienza in Laver Cup e le rivelazioni sulla fase embrionale della sua carriera: "I miei genitori volevano che studiassi, poi ho capito che potevo farcela" ... Come scrive ubitennis.com

Sinner-Michelsen allo Us Open, risultato 6-4, 6-0, 6-2. Jannik vince e si qualifica al terzo turno - Dopo la paura iniziale all'esordio contro Mackenzie McDonald, Jannik Sinner passa il turno senza brividi. Riporta corriere.it