Alessio Dionisi nuovo tecnico azzurro È fatta
Alessio Dionisi è di nuovo l’allenatore dell’ Empoli. La ‘telenovela’ è finalmente giunta a termine e oggi il tecnico protagonista della promozione azzurra in A del 2021 sarà ufficializzato dall’Empoli. La risoluzione del contratto che lo legava ancora fino al prossimo giugno al Palermo è stata risolta ieri sera, ma siccome deve intercorrere un giorno tra la separazione e la firma del nuovo contratto, il tecnico amiatino può essere annunciato soltanto oggi. In tempo tutta via per guidare questo pomeriggio alle 15, sempre al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, il primo allenamento della sua seconda avventura azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
