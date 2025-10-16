Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli Contratto fino al 2027 subentra a Pagliuca
Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare, perfino rischiosa, certamente non gradita ad una larga parte della tifoseria azzurra. Perchè l’allenatore amiatino aveva già ricoperto quel ruolo, scegliendo di rescindere il contratto con la società dopo aver conquistato la promozione in Serie A. Una scelta che gli ultras empolesi non gli hanno mai perdonato, soprattutto alla luce di quel premio, il Del Rosso, particolarmente sentito dall’ambiente e che l’allenatore aveva ritirato poco prima di firmare per il Sassuolo. Dionisi, largamente annunciato nei giorni scorsi, subentra al posto di Pagliuca dopo qualche stagione in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rescissione consensuale con il Palermo: Alessio Dionisi all’Empoli http://dlvr.it/TNhj0J #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Alessio Dionisi ha risolto il suo contratto con il Palermo. Dionisi allenerà l'Empoli al posto dell' esonerato Pagliuca. Noi ti vogliamo ricordare così - facebook.com Vai su Facebook
QS - Alessio Dionisi nuovo tecnico dell'Empoli. È fatta - È fatta", titola il Quotidiano Sportivo. Segnala tuttob.com
Alessio Dionisi nuovo tecnico azzurro. È fatta - Risolto il contratto che lo legava al Palermo, il mister amiatino guiderà gli allenamenti odierni in vista della partita col Venezia ... Riporta lanazione.it
Dionisi-Empoli ci siamo: oggi l'annuncio. Con lui arriveranno tre assistenti di fiducia - In casa Empoli si attende solo l’ufficialità della nomina di Alessio Dionisi come nuovo tecnico. Si legge su tuttomercatoweb.com