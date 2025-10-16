Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare, perfino rischiosa, certamente non gradita ad una larga parte della tifoseria azzurra. Perchè l’allenatore amiatino aveva già ricoperto quel ruolo, scegliendo di rescindere il contratto con la società dopo aver conquistato la promozione in Serie A. Una scelta che gli ultras empolesi non gli hanno mai perdonato, soprattutto alla luce di quel premio, il Del Rosso, particolarmente sentito dall’ambiente e che l’allenatore aveva ritirato poco prima di firmare per il Sassuolo. Dionisi, largamente annunciato nei giorni scorsi, subentra al posto di Pagliuca dopo qualche stagione in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca