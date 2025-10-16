Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli Contratto fino al 2027 subentra a Pagliuca

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare, perfino rischiosa, certamente non gradita ad una larga parte della tifoseria azzurra. Perchè l’allenatore amiatino aveva già ricoperto quel ruolo, scegliendo di rescindere il contratto con la società dopo aver conquistato la promozione in Serie A. Una scelta che gli ultras empolesi non gli hanno mai perdonato, soprattutto alla luce di quel premio, il Del Rosso, particolarmente sentito dall’ambiente e che l’allenatore aveva ritirato poco prima di firmare per il Sassuolo. Dionisi, largamente annunciato nei giorni scorsi, subentra al posto di Pagliuca dopo qualche stagione in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

alessio dionisi 232 il nuovo allenatore dell8217empoli contratto fino al 2027 subentra a pagliuca

© Sport.quotidiano.net - Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alessio dionisi 232 nuovoQS - Alessio Dionisi nuovo tecnico dell'Empoli. È fatta - È fatta", titola il Quotidiano Sportivo. Segnala tuttob.com

alessio dionisi 232 nuovoAlessio Dionisi nuovo tecnico azzurro. È fatta - Risolto il contratto che lo legava al Palermo, il mister amiatino guiderà gli allenamenti odierni in vista della partita col Venezia ... Riporta lanazione.it

alessio dionisi 232 nuovoDionisi-Empoli ci siamo: oggi l'annuncio. Con lui arriveranno tre assistenti di fiducia - In casa Empoli si attende solo l’ufficialità della nomina di Alessio Dionisi come nuovo tecnico. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Alessio Dionisi 232 Nuovo