Alessia Orro la nuova palleggiatrice del Fenerbahce tifa i compagni del basket

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Orro, nuova palleggiatrice del Fenerbahce, ha assistito alla partita di Eurolega tra la squadra di basket del club turco e il Dubai. La pallavolista azzurra, arrivata da poco a Istanbul, ha approfittato della serata per seguire da vicino i suoi "colleghi" del parquet. Un gesto che testimonia la sua voglia di immergersi nella realtà sportiva del Fenerbahce, condividendo lo spirito di squadra anche fuori dal campo di volley. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alessia orro la nuova palleggiatrice del fenerbahce tifa i compagni del basket

© Tgcom24.mediaset.it - Alessia Orro, la nuova palleggiatrice del Fenerbahce tifa i compagni del basket

Argomenti simili trattati di recente

alessia orro nuova palleggiatriceOrro vince subito col Fenerbahce: rimonta sul Vakif di Guidetti e Boskovic, festa per la Supercoppa di Turchia - Volley, Alessia Orro vince subito in Turchia: la Supercoppa è del Fenerbahce grazie all'epica rimonta su Vakif di Guidetti e Boskovic, che festa per l'azzurrra. Secondo sport.virgilio.it

alessia orro nuova palleggiatriceQuando debuttano Orro e Sylla nel campionato turco? I primi impegni, programma e avversarie - Alessia Orro e Myriam Sylla hanno lasciato Milano e hanno intrapreso una nuova avventura in terra anatolica. Lo riporta oasport.it

alessia orro nuova palleggiatriceAlessia Orro, primo trofeo con il Fenerbahçe: vinta la Supercoppa di Turchia - La palleggiatrice, originaria di Narbolia, ha festeggiato il suo debutto in Turchia sollevando immediatamente un trofeo ... Si legge su cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Orro Nuova Palleggiatrice