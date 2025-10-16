Alessia Orro la nuova palleggiatrice del Fenerbahce tifa i compagni del basket

Alessia Orro, nuova palleggiatrice del Fenerbahce, ha assistito alla partita di Eurolega tra la squadra di basket del club turco e il Dubai. La pallavolista azzurra, arrivata da poco a Istanbul, ha approfittato della serata per seguire da vicino i suoi "colleghi" del parquet. Un gesto che testimonia la sua voglia di immergersi nella realtà sportiva del Fenerbahce, condividendo lo spirito di squadra anche fuori dal campo di volley. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alessia Orro, la nuova palleggiatrice del Fenerbahce tifa i compagni del basket

