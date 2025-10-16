Alessandro Nesta racconta i soldi messi nelle buste al Milan | Maldini ci diceva quanto mettere

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Nesta racconta cosa significava vincere nel Milan di Berlusconi: anche il personale di Milanello era ben ricompensato, non solo dal club rossonero: "Passava Maldini per le buste. Andavamo in cucina. 'grazie di tutto'. boom! Certe sassate gli arrivavano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

