Alessandro Nesta racconta i soldi messi nelle buste al Milan | Maldini ci diceva quanto mettere

Alessandro Nesta racconta cosa significava vincere nel Milan di Berlusconi: anche il personale di Milanello era ben ricompensato, non solo dal club rossonero: "Passava Maldini per le buste. Andavamo in cucina. 'grazie di tutto'. boom! Certe sassate gli arrivavano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lazio, Nesta racconta tutto: "Gli inizi, lo Scudetto, Eriksson e il mio addio..." - L'ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta è intervenuto nel podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli parlando degli inizi della sua carriera, delle vittorie e del ... Secondo lalaziosiamonoi.it