Alejandra Onieva | l’essenza di una donna libera tra arte verità e coraggio – INTERVISTA ESCLUSIVA
La conversazione racconta l'evoluzione artistica e personale di una star del nostro tempo: dai primi passi sul set fino alla ricerca di equilibrio tra vita e carriera. L'attrice parla di temi profondi come la verità interiore, il coraggio di scegliere la propria strada e la necessità di dare voce a storie che parlano di amore e inclusione. Oltre al successo de Il Segreto e di Hotel Costiera, la stella spagnola si conferma un volto europeo in piena espansione internazionale con nuovi progetti in arrivo e sogni da realizzare con una filosofia ben precisa: "Seguire sempre la voce del cuore". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
