Dal 15 ottobre è tornata “Una giornata particolare “, la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo in onda ogni mercoledì in prima serata, su La7. Dodici nuove storie che raccontano le ventiquattro ore decisive e i momenti in cui tutto è crollato, tutto è iniziato o si è compiuto. Mussolini nella notte del Gran Consiglio il primo appuntamento della stagione che ha ottenuto una media ascolto buona di 1.227.000 spettatori con il 7.24% di share. Nelle altre puntate si va dal tramonto di Cleopatra, al genio di Leonardo da Vinci e alle barricate della Repubblica Romana, dove Mazzini e Garibaldi hanno scritto indelebili pagine di libertà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aldo Cazzullo, oltre 1.2 mln di spettatori per "Una giornata particolare"