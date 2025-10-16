Alcione-Inter Under 23 profumo di derby | dove vederla

Una è quarta con diciassette punti, l’altra quinta con quindici. Alcione -Inter Under 23 è un derby milanese vestito di tutto fascino per almeno due ragioni. In primo luogo rappresenta un inedito, visto il primo campionato della squadra next generation di Stefano Vecchi. In secondo luogo è partita che mette in palio moneta sonante per consentire alle due squadre, a questo punto del campionato, non solo di proiettare il pensiero alla zona playoff riservata alle compagini piazzate dal secondo al decimo posto in graduatoria, ma addirittura alla promozione diretta. La situazione di classifica è infatti tale da autorizzarle ancora a pensare in questi termini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

