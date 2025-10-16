Alcaraz e i tatuaggi per le vittorie | Uno per le Finals? No voglio quello per la Davis
Dopo aver immortalato sulla pelle la prima vittoria in uno Slam, il priomo trionfo a Wimbledon, lo spagnolo svela l'obiettivo da qui a fine stagione: "Sono fiducioso che giocherò un buon tennis a Torino. Sono ben preparato, la fiducia c’è, ma preferisco andare con calma". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
