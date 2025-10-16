alberto stefani e il simbolo gigante lega in subbuglio

Deve far dimenticare Zaia, ma si fa ricordare per i ritardi. E per il simbolo. Missione: aiutare Alberto Stefani, il futuro Dogino della Lega. A Vittorio Veneto lo attendevano in piazza, ed erano pronti i tramezzini, ma Stefani ha fatto tardi e i militanti si sono infuriati. La prima intervista-ritratto l’ha rilasciata a Vanity Fair e la Lega non l’ha presa bene. L’uomo che deve guidare la sua campagna elettorale? Si chiama Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa (e ai piani alti ci tengono a fare sapere che è una scelta di Stefani e non del presidente della Camera, Lorenzo Fontana). Finco? In Lega lo amano come chi parcheggia sotto il garage. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

