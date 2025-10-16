Alberto Arbasino era una vera rockstar Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma

C'è uno scrittore che ne insegue un altro. Così nasce il libro di Michele Masneri sul narratore, tv host, gran mondano che era Alberto Arbasino. E così nasce anche il film dallo stesso nome, non un documentario da «intervista con la pianta», ma una storia (anche) di case, al sapore di gin «and» tonic.

A cento anni dalla nascita di Silvana Pampanini, la rivediamo in una puntata di "Match" di Alberto Arbasino, del 4 gennaio 1978, in un simpatico "incontro/scontro" tra con Adriana Asti.

A cento anni dalla nascita di Silvana Pampanini, la rivediamo in una puntata di "Match" di Alberto Arbasino, del 4 gennaio 1978. Il programma prevedeva un simpatico "incontro/scontro" tra due grandi attrici, ma provenienti da mondi completame

«Alberto Arbasino era una vera rockstar». Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma - Così nasce il libro di Michele Masneri sul narratore, tv host, gran mondano che era Alberto Arbasino.

Esclusivo e timido, docu su Arbasino alla Festa di Roma - "Era soprattutto 'esclusivo', ma anche inaspettatamente molto timido".

Arbasino, a cinque anni dalla morte svelati segreti e ossessioni di un grande scrittore - «Era come i suoi libri, molto ironico e divertente, se ne aveva voglia.