Alberto Arbasino era una vera rockstar Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è uno scrittore che ne insegue un altro. Così nasce il libro di Michele Masneri sul narratore, tv host, gran mondano che era Alberto Arbasino. E così nasce anche il film dallo stesso nome, non un documentario da «intervista con la pianta», ma una storia (anche) di case, al sapore di gin «and» tonic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

alberto arbasino era una vera rockstar stile alberto arriva alla festa del cinema di roma

© Vanityfair.it - «Alberto Arbasino era una vera rockstar». Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma

Altri contenuti sullo stesso argomento

alberto arbasino era vera«Alberto Arbasino era una vera rockstar». Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma - Così nasce il libro di Michele Masneri sul narratore, tv host, gran mondano che era Alberto Arbasino. Scrive vanityfair.it

alberto arbasino era veraEsclusivo e timido, docu su Arbasino alla Festa di Roma - "Era soprattutto 'esclusivo', ma anche inaspettatamente molto timido". Da ansa.it

Arbasino, a cinque anni dalla morte svelati segreti e ossessioni di un grande scrittore - «Era come i suoi libri, molto ironico e divertente, se ne aveva voglia. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alberto Arbasino Era Vera