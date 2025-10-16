Al Vivido il party Stile autentico
Venerdì 17 ottobre al Vivido Firenze va in scena il party “Stile autentico”. Una cena che canta, un dj set che travolge, il tutto in un'atmosfera unica. Cena a partire dalle ore 20 con live music di Ruggero. Music selector Dj Alex Effe e Dj Marco Bertani. Serata in collaborazione con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
