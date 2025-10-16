GUALDO TADINO – “Francesco. Il cammino di Gualdo“, la rassegna promossa dal Comune per l’ ottavo centenario della morte del santo, propone nuove iniziative per offrire momenti di riflessione e riscoperta del legame storico e spirituale tra San Francesco e il territorio. Oggi, alle 21, alla Mediateca, in via Soprammuro, c’è “Il San Francesco di Dante. L’XI° canto del Paradiso: tra musica e letture“; un viaggio suggestivo per esplorare l’omaggio che il sommo Poeta rese a San Francesco, a cura dell’associazione culturale “Stella Maris“ di Gubbio. Domani alle 17, nella Chiesa di San Francesco, verrà presentato il libro “Pentimenti“ del gualdese Luciano Tittarelli (nella foto): è un appuntamento dedicato alla venerabile Suor Cecilia Nobili, conversa dell’Ordine di Santa Chiara, vissuta a metà del Seicento, la cui intensa spiritualità emerge da un manoscritto autografo riscoperto nell’archivio del Monastero di San Giovanni a Nocera Umbra; l’opera, che include disegni della suora confrontati con la famosa Cartula di San Francesco, esplora il rapporto tra arte e santità, facendo percepire nelle pagine della mistica sconosciuta le orme del Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via un trittico di eventi su Francesco e la città