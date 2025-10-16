Al via la terza edizione di Millemondi la rassegna teatrale per famiglie
Torna, per la terza edizione, Millemondi – La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie, il progetto culturale teatrale dedicato alle giovani generazioni che il Comune di Mira e il Comune di Mirano, congiuntamente, promuovono nei rispettivi teatri cittadini, il Teatro Villa dei Leoni di Mira e il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ad Arsago Seprio torna la Dutubar! La terza edizione dell’evento più atteso dell’autunno è pronta ad animare il paese con musica, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. Un’occasione per ritrovarsi tra amici, sostenere il territorio e vivere una serata all’ins - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per la terza edizione del convegno #itadinfo. L'#informatica è ormai indispensabile per vivere nell'attuale mondo digitale @StartMagNews - X Vai su X
Al via la terza edizione di “Millemondi”, la rassegna teatrale per famiglie - Torna, per la terza edizione, Millemondi – La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie, il progetto culturale teatrale dedicato alle giovani generazioni che il Comune di Mira e il Comune di Mirano, ... veneziatoday.it scrive