MMM: Margutta, Moulin Rouge e Mitteleuropa. Roma è tutta una Festa (anche) del Cinema, edizione numero 20, iniziata ieri con La vita va così, il film di apertura di Riccardo Milani, all’Auditorium Parco della Musica con tutto il cast: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari e Giuseppe Ignazio Loi, il pastore sardo che per decenni si è rifiutato di vendere la sua terra a un potente gruppo immobiliare. Prima ancora, lo ha voluto Antonio Marras (anche lui sul red carpet con la moglie Patrizia) per la chiusura della sua sfilata, accompagnata da Questo nostro amore di Rita Pavone, la stessa canzone usata dallo stilista per lo spettacolo Mio Cuore, io sto piangendo, cosa posso fare per te?, la storia della sofferenza di un territorio di confine, grande successo di ArtistiAssociati alla VI edizione del festival Visavì GO!2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Al via la 20esima Festa del Cinema di Roma, Moulin Rouge e la Notte Bianca

