Al via il primo forum internazionale Prendersi cura della terra sulla sostenibilità

La Spezia, 14 ottobre 2025 – Al via il 1° Forum Internazionale 'Prendersi Cura della Terra', organizzato dal Comune della Spezia e l’ Accademia Lunigianese di Scienze 'G. Capellini' con l’ Ecological Society of America: un evento di portata internazionale grazie al quale La Spezia sarà protagonista assoluta in un connubio fra cultura e sostenibilità, scelta dall’ESA come location virtuosa per le sue politiche ambientali. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Marina militare, della Regione Liguria, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il primo forum internazionale “Prendersi cura della terra” sulla sostenibilità

