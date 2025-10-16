Al via il Festival Teatro Amatoriale – Città di Benevento

Fremondoweb.com | 16 ott 2025

La seconda edizione sarà presentata domenica 19 ottobre al Teatro Blu de "La Fagianella" con compagnie provenienti anche da fuori regione Prenderà il via il 25 ottobre nel capoluogo sannita il Festival "Teatro Amatoriale – Città di Benevento".

