Al via il Festival Teatro Amatoriale – Città di Benevento
Comunicato Stampa La seconda edizione sarà presentata domenica 19 ottobre al Teatro Blu de “La Fagianella” con compagnie provenienti anche da fuori regione Prenderà il via il 25 ottobre nel capoluogo sannita il Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento”, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
