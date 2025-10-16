Al via Il Cuore del VI Municipio | inaugurazione del progetto di prevenzione cardiovascolare per gli over 65 di Roma Est

Romatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato domenica 19 ottobre alle ore 11:00, presso il Centro Commerciale Roma Est (piano 2°, Via Collatina Km 12.800), il progetto di prevenzione cardiovascolare “Il Cuore del VI Municipio”, alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci.L’iniziativa, organizzata dalla Società. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

