Al via i lavori per la nuova pista ciclabile in città | info su parcheggi luci e sicurezza
Ferrara sempre più sostenibile, sicura e connessa. In occasione dell’avvio del cantiere, è stato presentato il progetto ‘Alfonso in bicicletta’ (300mila euro, con fine stimata ad aprile 2026), per la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale di Viale Alfonso I d’Este. L’opera completerà il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
