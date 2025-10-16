Al via i lavori per la nuova pista ciclabile in città | info su parcheggi luci e sicurezza

Ferraratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara sempre più sostenibile, sicura e connessa. In occasione dell’avvio del cantiere, è stato presentato il progetto ‘Alfonso in bicicletta’ (300mila euro, con fine stimata ad aprile 2026), per la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale di Viale Alfonso I d’Este. L’opera completerà il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

via lavori nuova pistaSanta Marinella, proseguono a spron battuto i lavori per la nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie - Proseguono a spron battuto i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie, un’altra opera strategicamente chiave progettata dall’Amministrazione per mig ... Secondo trcgiornale.it

via lavori nuova pistaNuova pista ciclopedonale: il cantiere di Santa Marinella va avanti - Proseguono a spron battuto i lavori in via delle Colonie: il tracciato è giunto già all'altezza della scuola media Carducci ... Si legge su civonline.it

Santa Marinella, proseguono i lavori per la nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie - Proseguono a spron battuto i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie, un'altra opera strategicamente chiave progettata dall'Amministrazione per ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Lavori Nuova Pista